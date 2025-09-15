Haberler

Bursa'da 6 Yaşındaki Çocuğun Kalçasına Yorgun Mermi Isabet Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da parkta oynayan 6 yaşındaki İsmail K.'nin kalçasına isabet eden yorgun mermi, hastanede tedavi edildikten sonra yarın ameliyatla çıkarılacak. Ailesi, olayla ilgili şikayette bulundu.

MERMİ ÇEKİRDEĞİ AMELİYATLA ÇIKARILACAK

Bursa'da parkta oynarken kalçasına yorgun mermi isabet eden İsmail K. (6), tedaviye alındığı Bursa Şehir Hastanesi'nden gece saatlerinde taburcu edildi. Kalçasında yorgun mermiyle evine gelen çocuğun, yarın ameliyata alınıp, mermi çekirdeğinin çıkarılacağı öğrenildi. Doktorlar, yorgun merminin şans eseri herhangi bir damara veya kemiğe ulaşmadığını belirtirken, İsmail'in ailesi, yorgun merminin hangi silahtan ateşlendiği ve ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için şikayetçi oldu. Aile, İsmail K.'nin 2 hafta önce ilkokul 1'inci sınıfa başladığını belirterek, çocuklarının okula yeniden döneceği zamanın ameliyattan sonra belli olacağını ifade etti. (DHA

-Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösteren çarşaflı kadın, isyan etti

Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösterip isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur

Netanyahu'yu Türkiye konusunda açık açık uyardılar: Bedeli ağır olur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.