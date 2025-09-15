Bursa'da 6 Yaşındaki Çocuğun Kalçasına Yorgun Mermi Isabet Etti
Bursa'da parkta oynayan 6 yaşındaki İsmail K.'nin kalçasına isabet eden yorgun mermi, hastanede tedavi edildikten sonra yarın ameliyatla çıkarılacak. Ailesi, olayla ilgili şikayette bulundu.
MERMİ ÇEKİRDEĞİ AMELİYATLA ÇIKARILACAK
Bursa'da parkta oynarken kalçasına yorgun mermi isabet eden İsmail K. (6), tedaviye alındığı Bursa Şehir Hastanesi'nden gece saatlerinde taburcu edildi. Kalçasında yorgun mermiyle evine gelen çocuğun, yarın ameliyata alınıp, mermi çekirdeğinin çıkarılacağı öğrenildi. Doktorlar, yorgun merminin şans eseri herhangi bir damara veya kemiğe ulaşmadığını belirtirken, İsmail'in ailesi, yorgun merminin hangi silahtan ateşlendiği ve ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için şikayetçi oldu. Aile, İsmail K.'nin 2 hafta önce ilkokul 1'inci sınıfa başladığını belirterek, çocuklarının okula yeniden döneceği zamanın ameliyattan sonra belli olacağını ifade etti. (DHA
