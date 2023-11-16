Bulgaristan'da Yumurta Veren Kanatlılarda Kuş Gribi Tespit Edildi

Bulgaristan Tarım ve Gıda Bakan Yardımcısı Deyan Stratev, son 20 günde Bulgaristan'da yumurta veren kanatlıların yüzde 20'sinde kuş gribi tespit edildiğini açıkladı. Salgın, Veliko Tırnovo, Pazarcık, Hasköy ve Dobriç bölgelerinde son derece patojenik bir şekilde yayıldı.

SOFYA, 16 Kasım (Xinhua) -- Bulgaristan Tarım ve Gıda Bakan Yardımcısı Deyan Stratev, Bulgaristan'da son 20 günde yumurta veren kanatlıların yüzde 20'sinde kuş gribinin tespit edildiğini söyledi.

Stratev, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Veliko Tırnovo, Pazarcık, Hasköy ve Dobriç bölgelerinde son derece patojenik yedi kuş gribi salgınının tespit edildiğini söyledi.

Stratev, "Salgından 1,2 milyon kadar kuş etkilendi. Bu da ülkedeki yumurta veren kanatlıların yüzde 20'sine karşılık geliyor" dedi.

Bakan yardımcısı, hastalığın ülkedeki çiftliklere yayılmasını durdurmak için yetkililerin gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti.

Stratev, önlemlerin hızlı şekilde alınabilmesi için tavuk çiftliği sahiplerine, çiftliklerindeki hastalık şüphelerini bildirmeleri çağrısında bulundu.