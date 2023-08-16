Bulgaristan'da yaşayan çiftin 20 yıllık çocuk özlemi Türkiye'de son buldu

Bulgaristan'da yaşayan Kera Atanasova Savova-Krastyu Hrıstov Krastev çifti 23 yıl önce evlendi. Anne-baba olmak isteyen çift hayalini kurdukları bebeklerine kavuşabilmek için 20 yıl boyunca mücadele verdi. Bulgaristan'da 3 kez tüp bebek tedavisi gören çifte her şeyin yolunda olduğu söylendi ama çiftin tüm denemeleri olumsuz sonuçlandı. Türkiye'ye gelerek tedavi olma kararı alan çift, Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Kübra Boynukalın ile Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol'a ulaştı. Yapılan değerlendirmelerin ardından kişiye özel tüp bebek tedavisi uygulandı ve çift 20 yıl boyunca bekledikleri bebeklerine Türkiye'deki ilk denemelerinde kavuştu.

23 yıl önce evlenen Kera Atanasova Savova (39)-Krastyu Hrıstov Krastev (41) çifti anne-baba olmak istiyordu. Doğal yolla gebelik oluşmayınca doktora başvuran çifte ülkelerinde yapılan değerlendirmelerin sonucunda erkek kaynaklı problem olduğu ve tüp bebek tedavisinin uygulanması gerektiği söylendi ve Bulgaristan'da gördükleri üç tüp bebek tedavisi de olumsuz sonuçlandı. Anne-baba olabilmek için 20 yıl uğraş veren çift kendilerine bir şans daha vererek, Türkiye'de tedavi olma kararı aldı. Bir tanıdıkları aracılığı ile İstanbul'a gelen çift, Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Prof. Dr. Kübra Boynukalın ve Prof. Dr. Bülent Erol'un ulaştı. Detaylı tetkikler yapıldı ve kişiye özel bir tedavi programı oluşturuldu. Türkiye'de gördükleri ilk tedavide müjdeli haberi alan çift, sağlıklı bir gebelik sürecinin ardından 20 yıl boyunca bekledikleri bebeklerine kavuştu.

"UMUTSUZLUĞA KAPILMASINLAR VE VAZGEÇMESİNLER"

Kızları 'Atice'nin dünyaya gelmesiyle anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftten anne Kera Atanasova Savova, "20 yıllık süreçte umutsuzluğa kapıldığımız günler oldu ama kızımıza kavuşmamızla güneş bizim için yeniden doğdu. Hayallerine kavuşmak için bizim gibi mücadele edenler asla umutsuzluğa kapılmasınlar ve vazgeçmesinler. Türkiye'nin tüp bebek tedavisindeki başarılarını duymuştuk. Geldik ve gördük ki, Türkiye'deki doktorlar bu alanda gerçekten çok iyiler. Bulgaristan'daki tedaviler ile Türkiye'deki tedavi arasında çok büyük fark var, doktorların yaklaşımı bile çok farklı. Bu kadar yıl bekledikten sonra anne-baba olmanın mutluluğu ise tarif edilemez, ancak yaşayan anlar" diye konuştu.

"TÜRK DOKTORLARIMIZA KALPTEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Baba Krastyu Hrıstov Krastev ise "Üç başarısız denemenin ardından Bulgaristan'da bir sonuca ulaşamayacağımızı anladık. Türkiye'nin bu konuda çok iyi olduğunu duymuştuk. İki ülke arasındaki tedavilerde ve yaklaşımlarda çok büyük fark var. 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirdiği için Türk doktorlarımıza kalpten teşekkür ediyoruz. Anladık ki Türkiye bu alanda bir numara. Bu kadar yıl bekledikten sonra anne-baba olmak tarif edilemez bir duygu. Umutsuzluğa kapıldığımız günler oldu ama kızımızın dünyaya gelmesiyle güneş bizim için yeniden doğdu" ifadelerini kullandı.

"KİŞİYE ÖZEL TÜP BEBEK TEDAVİSİ UYGULADIK"

Çifte uyguladığı tedaviyi ve kişiye özel yaklaşımın getirdiği başarıya değinen Prof. Dr. Kübra Boynukalın, "Çiftimiz bize başvurduğunda hamile kalmayı engelleyebilecek hem erkeğe ait hem kadına ait faktörleri gözden geçirip, tedavi öncesi ön hazırlıkları yaptık. Sonrasında kişiye özel tüp bebek tedavisi uyguladık ve gebelik elde ettik. Bu noktada sorunun ne olduğunu bilmek ve karşılaşılabilecek olası problemlerin ön görülmesi ve buna yönelik önlemlerin alınması tedavinin başarısı açısında önem arz etmektedir" diye konuştu.

Türkiye'nin tüp bebek tedavisi konusunda donanımlı laboratuvarlara sahip olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Kübra Boynukalın, "Hekimlerin deneyimi, bu işin kalbinin attığı embriyoloji laboratuvarlarında çalışan embriyologların eğitimleri ve tecrübeleri sayesinde pek çok Avrupa ülkesi ile yarışabilir durumdadır. Tecrübenin yanı sıra en büyük avantajımız ülkemizde uygulanan tüp bebek tedavilerinin Avrupa ülkelerine oranla daha uygun fiyatlı olmasıdır. Aynı zamanda ülkemizdeki sağlık hizmetinin kalitesiyle paralel olarak süreçlerin daha hızlı ilerlemesi, doktora ulaşılabilirliğin daha kolay olması, tetkiklerin hızlı ve seri şekilde yapılması da Türkiye'nin tüp bebek tedavisi için tercih edilmesini sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"İLAÇ TEDAVİLERİ SONRASINDA SPERM SAYISINDA ARTIŞ GÖZLEMLENMİŞTİR"

Çifte uygulanan tedavide erkek kaynaklı problemin çözülmesini sağlayan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol ise tedavi sürecinin ilgili olarak "Hastanın ilk başvurusu sırasında sperm sayısı azlığı, şiddetli hareket ve şekil bozukluğu mevcuttu. Verilen ilaç tedavileri sonrasında sperm sayısında artış, sperm şekil bozukluğunda ve hareketliliğinde belirgin olarak düzelme gözlemlenmiştir. Bu düzelmeyle birlikte hastamız kadın doğum doktorumuza tüp bebek tedavisine başlanması tavsiyesiyle yönlendirilmiştir" diye konuştu.