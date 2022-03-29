Bulgaristan'da Kuş Gribi Salgını

SOFYA, 29 Mart (Xinhua) — Kurum, salgınla mücadele için bütün tedbirlerin alındığını kaydetti. Yetkililer, Asenovgrad kasabası yakınlarında yer alan, 177.440 tavuğun bulunduğu çiftlikteki sürüyü itlaf etmek zorunda kaldı. Kurum bu durumun, 2019 yılından bu yana, aynı sahibe ait bir çiftlikte bildirilen üçüncü kuş gribi salgını olduğunu belirtti.

Xinhua / Sağlık