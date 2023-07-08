İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, kızamık hastalığına karşı yapılan aşının hayat kurtardığını belirtti. Kızamık aşısının etkili olduğunu ve milyonlarca insanın hayatını kurtardığını söyleyen Yavuz, aşının temas etmiş kişilere yapıldığında da koruyucu olduğunu ifade etti.

6 Nisan 1920

1- Bulaşıcılığı yüksek kızamık hastalığında aşı hayat kurtarıyor

İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz:

"Kızamıkla yapılan mücadele aslında tıbbın da en büyük başarılarından biridir. Yıllar içerisinde kızamıktan milyonlarca insan ölürken, etkili aşılama sayesinde neredeyse 200 milyondan fazla hayat kurtarılmıştır. Kızamık ağır seyrettiği kişilerde, küçük çocuklar, gebeler, bağışıklığı baskılanmış gruplarda ölüme neden olabiliyor"

"Kızamık gibi çok etkili aşısı olan, değişmeyen bir virüsle karşı karşıyayız. Aşı, temas etmiş kişilere yaptığınız zaman da koruyucu oluyor"

(Berfin Kıraç/İstanbul)(Fotoğraflı/Görüntülü)

2- Depremde bacağını kaybeden genç, 5 ay sonra ilk adımlarını attı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan ve sağ bacağı ampute edilen 35 yaşındaki Mustafa Cezayiroğlu, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde yapılan protez sayesinde 5 ay sonra tekrar ayağa kalktı

Cezayiroğlu:

"İlk adımlarımı atarken çok duygulandım, depremde kaybettiğim annem aklıma geldi. Eskiden motosiklet kullanıyordum, dalışa gidiyordum, protezimle de hayallerimi gerçekleştirmeye devam edeceğim, hayattan kopmayacağım"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Farklı müzelerdeki antik oyuncaklar Ankara'daki geçici sergide çocuklar için bir araya getirildi

Türkiye'deki farklı müzelerin koleksiyonlarında bulunan antik dönemlere ait çocuk oyuncakları, Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici sergide ziyaretçilerini ağırlıyor

Ankara Etnografya Müzesi Müdürü Ali Haydar Atalar:

"Çocukluğumuzda tel bağlayıp, ip bağlayıp çekerek kullandığımız arabaların antik çağdaki örneklerini görmekteyiz. Sadece sıradan bir oyuncak araba değil üzerinde pek çok kompozisyonu, anlamı, manayı taşıyan eserlerden bahsediyoruz"

(İsa Toprak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çin küresel yarı iletken çip üretimindeki ağırlığını galyum ve germanyum ile gösterdi

Galyum ve germanyum güneş panelleri, lazerler, gece görüş gözlükleri ve bilgisayar çipleri gibi çok geniş bir ürün yelpazesinde kullanılıyor

Silikon yerine galyum arsenit ile yapılan yarı iletken levhalar daha yüksek frekanslarda çalışabiliyor ve ısıya dayanıklı konumda

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Türkiye'de satılan yaklaşık her 2 otomobilden biri SUV

-Türkiye otomobil pazarında ocak-haziran döneminde en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

6- Türkiye'de 5 yılda devlet destekli tarım sigortalarında en fazla ödeme "dolu" hasarlarına yapıldı

"Dolu" için bu dönemde 2,7 milyar lira, "don" olayı için 2,3 milyar lira ödendi

Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir:

"Son 5 yıllık verileri değerlendirdiğimizde sigortacılığın en zor branşlarından biri olan tarım sigortacılığının volatilite olmadan düzenli olarak büyüdüğünü söyleyebiliriz"

(Erhan Cihan Ünal/Zeynep Duyar/Ankara)

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