Buca Belediyesi, Sinek ve Karasinek Popülasyonuna Karşı İlaçlama Çalışmalarına Başladı

Buca Belediyesi, havaların ısınmasıyla artan sivrisinek ve karasinek popülasyonuna karşı ilçede ilaçlama çalışmalarına başladı. Yıl içerisinde düzenli olarak konteynerleri ilaçlayan Buca Belediyesi, İzmir genelinde sinek popülasyonunun artışıyla açık hava ilaçlaması başlattı. İlaçlama çalışmalarını akşam saatlerinde yürüten ekiplerin, doğal dengeyi gözeterek çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünler kullandığı belirtildi. Bucalıların yaz mevsimini rahat geçirmeleri için araç üstü ULV cihazı ile yapılan ilaçlama çalışmasıyla ergin sivrisinek ve karasinek sorununun çözülmesi hedefleniyor.