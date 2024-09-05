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Bu merkezde her hizmet var

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Niğde Sağlıklı Hayat Merkezi toplum sağlığını en üst düzeye çıkarmak için beslenmeden, sigara bırakmaya kadar her yaş grubundan bireyin sağlık ihtiyaçlarına yönelik etkili çözümler sunuyor.

Bu merkezde her hizmet var

-Ücretsiz sağlık merkezi veren merkez toplumun her kesimine hizmet veriyor

NİĞDE - Niğde Sağlıklı Hayat Merkezi toplum sağlığını en üst düzeye çıkarmak için beslenmeden, sigara bırakmaya kadar her yaş grubundan bireyin sağlık ihtiyaçlarına yönelik etkili çözümler sunuyor.

Sağlık Bakanlığı'nın "Hastalığa değil, sağlığa yatırım yap" vizyonuyla hayata geçirdiği Sağlıklı Hayat Merkezlerinden sosyal güvencesi olsun ya da olmasın herkes yararlanabiliyor.

Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyenlik hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, fizyoterapi, çocuk gelişimine yönelik hizmetlerin aynı sıra sigara bırakma birimi de hizmet veriyor.

Niğde Merkez Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli diyetisyen Suzan Altunkula yaptığı açıklamada merkezde sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmeyi, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen hatalı beslenme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele etmeyi toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Merkezden yararlanarak sigarayı bırakan Mehmet Polat ise 2 ay önce sigarayı bıraktığını ve yaşam kalitesinde önemli ölçüde değişiklik hissettiğini söyleyerek sigara kullanıcılarını Niğde Sağlıklı Hayat Merkezi'ne gelmeye davet etti.

Kronik rahatsızlıkları nedeniyle merkezin spor salonundan yararlanan Suzan Ata Korkmaz ise aile hekiminin tavsiyesi üzerine merkeze geldiğini söylediği açıklamasında merkez sayesinde sporu yaşam biçimi haline getirdiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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