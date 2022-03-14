TEKİRDAĞ (İHA) - Bu fidanlar pandeminin baş kahramanları için boy gösterecek

TEKİRDAĞ - Koronavirüs pandemisinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Tekirdağ Tabip Odası Başkanlığı ve Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından korona virüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınlarının katılımı ile pandemi süresince hayatını kaybeden sağlık çalışanları için 14 Mart Tıp Bayramı Günü kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi. Tekirdağ Tabip Odası Başkanlığı personeli ve Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından NKÜ Futbol Sahası Kompleksinin arkasındaki boş alana 250 adet fidan, hayatını kaybeden sağlık çalışanlar için toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim töreni öncesinde açıklamada bulunan Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol pandemi süresince hayatını kaybeden bütün sağlık çalışanları için Allah'tan rahmet diledi. Varol açıklamasında, "Son iki yıldır pandemiylede mücadele ediyoruz. Bugün burada olmamızın temel nedeni de aslında pandemide yaşamını yitirmiş sağlık çalışanlarımızı anmak. Onların aziz hatıralarına buradan bir nebze dahi olsa onları anarak ferahlatmak. Belki de onlarla bir arada çalışıyor olmak, birlikte burada aileleriyle bulunmak hepimiz için çok travmatik, çok acı verici. Çünkü bugün bir aradayız, yarın yokuz. Bu ağaç dikimi ile onların ailelerinin kanayan yaralarına bir nebzede olsa ferahlatıcı bir etkinlik yapmış oluruz. Onların dertlerine derman olmaya çalışırız. En büyük derman da kovid 19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi" dedi.