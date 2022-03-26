Brezilya'nın Butantan Enstitüsü, Coronavac Aşısı Fabrikası Açtı

SAO PAULO, 25 Mart (Xinhua) — Brezilya'nın devlet laboratuvarları kurumu olan Butantan Enstitüsü Cuma günü, Çin tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının 2023 yılından itibaren üretimine yönelik bir fabrikanın açılışını yaptı. Açılış töreninde konuşan Sao Paulo Valisi Joao Doria, "Bu fabrika, Sao Paulo ve Brezilya için bir zafer. Bu bir yaşam fabrikası" ifadelerini kullandı. Doria, ithal edilen CoronaVac aşısının, Brezilyalı çocuk ve ergenler arasında en yaygın kullanılan aşı olduğunu da sözlerine ekledi.

Aynı zamanda kuduz, Zika ve hepatit A aşıları da imal edecek üretim merkezi, yıllık 100 milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip. Doria, 2021'de aşı kampanyasının başlamasından bu yana Brezilya'da 112 milyon dozdan fazla CoronaVac aşısının uygulandığı dile getirdi. Sinovac teknoloji transferi evresinin 2021'de başladığını hatırlatan Butantan Enstitüsü Başkanı Dimas Covas, Çinli ilaç şirketinden bir heyetin fabrikayı Nisan ayında ziyaret edeceğini söyledi.

Xinhua / Sağlık