Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Halk Eczanesi programının yeni versiyonunu uygulamaya koydu

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ücretsiz ya da ucuz ilaç sağlamaya yönelik olarak hükümetin yürüttüğü Halk Eczanesi programının yeni versiyonunu uygulamaya koydu. Yeni Halk Eczanesi programı kapsamında 40 ilaca ücretsiz erişilebildiğini kaydeden Lula da Silva, ücretsiz ilaçların yanı sıra ticari eczanelerdeki fiyatlara göre yüzde 90'a varan indirimlerle sunulan bir dizi başka ilacın da listeye alındığını belirtti.

BRASİLİA, 8 Haziran (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ücretsiz ya da ucuz ilaç sağlamaya yönelik olarak hükümetin yürüttüğü Halk Eczanesi programının yeni versiyonunu uygulamaya koydu.

Çarşamba günü programı yeniden başlatan Lula da Silva, ülkede birçok kişinin reçetesi olduğu halde ilaç alacak parası olmadığı için hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Artık bu ülkede böyle şeyler yaşanmayacak" dedi.

Yeni Halk Eczanesi programı kapsamında 40 ilaca ücretsiz erişilebildiğini kaydeden Lula da Silva, ücretsiz ilaçların yanı sıra ticari eczanelerdeki fiyatlara göre yüzde 90'a varan indirimlerle sunulan bir dizi başka ilacın da listeye alındığını belirtti.

Program 2004 yılında Lula da Silva'nın ilk devlet başkanlığı döneminde oluşturulmuş, ancak Jair Bolsonaro yönetimi sırasında kapsamı oldukça daraltılmıştı.