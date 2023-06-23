Bozüyük'te ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi tarafından sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmaları devam ederken, hava sıcaklığının artması ile birlikte kene ilaçlaması da hız kazandı.

Bozüyük Belediyesi tarafından sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmaları devam ederken, hava sıcaklığının artması ile birlikte kene ilaçlaması da hız kazandı.

Bozüyük'te vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla devam eden ilaçlama çalışmaları kene mücadelesi ile sürüyor. Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde özellikle sivrisinek popülasyonunun yoğunlukta olduğu sulak alanlarda ve kanal çevresinde ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak sürdürürken, çalışmalar ilçe genelindeki yeşil alanlarda ve ağaçların yoğun olduğu bölgelerde devam ediyor.

Türbin mesire yeri gibi piknik alanları ile birlikte parklar, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarda da kene mücadelesi yapılıyor. İlaçlama çalışmalarında insanların zarar görmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.