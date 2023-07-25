Bozüyük Seramik Fabrikasında İşçilerde Mide Bulantısı ve İshal Şikayeti
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Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren seramik fabrikasında çalışan 65 işçi, yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Durum yetkililere bildirildi ve numuneler laboratuvara gönderildi. İşçiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Bozüyük ilçesinde seramik fabrikasında çalışan 65 işçi, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren seramik fabrikasında çalışan işçiler, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Bozüyük Devlet Hastanesine başvuruda bulundu.
Şikayet üzerine durum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.
Yemek ve sudan alınan numuneler, laboratuvara gönderildi.
İşçilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.