Bozüyük Devlet Hastanesi'ne yeni uzman doktor atandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hizmet veren Devlet Hastanesi'ne yeni uzman doktorların atanması devam ediyor. Uzm. Dr. Zakire Kübra Aksoy Bozüyük Devlet Hastanesi'nde Psikiyatri Polikliniğinde hasta kabulüne başladı. Daha önce eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken diğer eksik yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.