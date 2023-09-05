Bozüyük Devlet Hastanesi'ne yeni uzman doktor atamaları devam ediyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hizmet veren Devlet Hastanesi'ne yeni uzman doktorların atanması devam ediyor. Uzm. Dr. Ayşe Özdemirkan Bozüyük Devlet Hastanesi'nde Fizik Tedavi Polikliniğinde hasta kabulüne başladı. Daha önce eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken diğer eksik yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.