"Bozuk konserveye dikkat" uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Bozuk konserveye dikkat" uyarısı

'Bozuk konserveye dikkat' uyarısı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Nöroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Esra Acıman Demirel, bozuk konserve kaynaklı hastalıklara karşı vatandaşları uyardı.

 - Güncelleme:

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Nöroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Esra Acıman Demirel, bozuk konserve kaynaklı hastalıklara karşı vatandaşları uyardı.

Demirel, gazetecilere, yaklaşık bir ay önce 50'li yaşlarında bir kadın hastanın yutma güçlüğü, bulanık ve çift görme şikayetiyle BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine başvurduğunu söyledi.

Tetkiklerin ardından botulizm (toksinden kaynaklanan zehirlenme türü) teşhisi konulduğunu aktaran Demirel, "Hastamızın öyküsü derinleştirildiğinde konserve tüketiminin olduğu öğrenildi. Botulizm olduğu düşünülerek antitoksin tedavisi uygulandı. Hastanın takibinde düzelme oldu. Solunumu düzeldi. Taburcu edilmek üzere servisimizde takip ediliyor." diye konuştu.

Demirel, konserve yapımı ve muhafazasıyla ilgili dikkat edilecek hususlara değinerek, şöyle devam etti:

"Konserve yapımına dikkat edilmesi gerekiyor. Yeterli ısı ve basınçla kapağının sıkı bir şekilde kapatılması gerekiyor ve kullanmadan önce 10 dakika kaynatılması gerekiyor. Kapağı şişmiş ve bozulmuş ürünlerin tüketilmemesi gerekiyor. Mikrodalgada ısıtmak toksinleri öldürmüyor. Konservenin belli bir kısmında olabilir. Konserveden bir miktar bile alınması hastalığa sebep olabiliyor."

Botulizm hastalığının teşhis ve tedavisine yönelik bilgi veren Demirel, "Özellikle kapağı şişmiş, kokusu bozuluş konservelerin yenmemesi gerekmekte. Gıdanın alınımdan 18- 36 saat sonra belirtiler başlıyor. İlk başta halsizlik ve yorgunlukla başlıyor. Bizim dikkat etmemiz gereken çift görmenin olması, konuşmanın bozulması ve yutma güçlüğünün olması... Öyküsünde de konserve var ise mutlaka botulizm düşünülmeli. Tedavinin en erken şekilde yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Demirel, bozulmuş konservelerden bir miktar bile alınmasının ölümcül etkilerinin olabileceğine işaret ederek, vatandaşlara dikkatli olma uyarısında bulundu.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Sağlık

Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title