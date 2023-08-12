Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir doktor, iyileşen hastasını türkü söyleyerek taburcu etti. Hastanın iyileşme sevincine ortak olan doktor, müzikli tedavinin önemine vurgu yaptı.

Böylesi görülmedi... Doktor, hastasını türkü söyleyerek taburcu etti

KIRŞEHİR - Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir doktor, iyileşen hastasını türkü söyleyerek taburcu etti.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Dr. Berker Öztürk, servisinde zatürre tedavisi gören hastası iyileşti. Serviste ilgilendiği hastasını ziyaret eden Öztürk, şarkı söyleyerek hastasını uğurladı. Hastasının iyileşme sevincine gösterdiği tepkiye ortak olduğunu aktaran Öztürk, sağlık çalışanları, hemşireler ve müzikli tedaviyi duyan diğer hastalarda sevinçlerine ortak olduğunu söyleyerek, "Hastam öksürük şikayetiyle başvuruda bulundu ve zatürre tanısı konuldu. Bir haftalık tedavinin ardından da hastamız taburcu oldu. Taburcu olmanın sevincini Türk Sanat Müziği okuyarak gösteren hastaya bende eşlik ettim" dedi.

Sağlık, beden ve ruhen iyilik halidir

Öztürk, "İbn-i Sina'nın yolundan giden hekimler olarak 'akıl ve ruh bileşeninin' sağlıkta önemine inanıyoruz. İyi bir musiki ve sevdiği ortamda olan hasta yaşadığı duruma da kolaylıkla tepki veriyor. Bizde hekim olarak onların taleplerini yerine getirerek tedavilerini sürdürüyoruz. Taburcu olan hasta kadar hepimiz mutlu olduk. Ne mutlu bize" diye konuştu.