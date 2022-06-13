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Boyabat'ta kolon kanserinin erken teşhisi için test kiti dağıtıldı

AA - Mahmut Coşkun - Sağlık
Boyabat'ta kolon kanserinin erken teşhisi için test kiti dağıtıldı

Boyabat ilçesinde açılan kolon kanseri bilgilendirme standında vatandaşlara test kitleri dağıtıldı.

Boyabat ilçesinde açılan kolon kanseri bilgilendirme standında vatandaşlara test kitleri dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Büyük Cami önünde açılan stantta, vatandaşlara kolon kanseri hakkında bilgilendirme yapılarak, test kiti dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Uğur Bekir İnebeyli, burada gazetecilere, kanser hastalığının tedavi edilebilir hastalık olduğunu söyledi.

Erken teşhis konusunda vatandaşları aydınlatmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan İnebeyli, şöyle konuştu:

"Açtığımız stantta kanser erken teşhis, özelikle de kolorektal kanserin erken teşhisini sağlayan kitleri dağıtıyoruz. Buradaki amacımız kanserin korkulacak bir hastalık olmadığını, tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu, yeter ki erken teşhis edilmesi gerektiğini vatandaşlarımıza hem anlatıyor hem de kitleri dağıtıyoruz. Kitlerin nasıl kullanılacağını öğretiyoruz. Eğer olumsuz bir sonuç çıkarsa sonucu bize bildirmelerini ve kendilerine yardımcı olacağımızı söylüyoruz."

AA / Mahmut Coşkun - Sağlık

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