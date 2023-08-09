Botsvana, sağlık krizini önlemek için 1000 eczacı istihdam edecek

Botsvana'da Hemşire Sendikası'nın ilaç yazma ve dağıtma işleminin dışında olduğunu açıklamasının ardından sağlık krizi başladı. Botsvana Sağlık Bakan Yardımcısı, ciddi bir krizi önlemek için 1000 eczacı istihdam edeceklerini duyurdu.

Güney Afrika ülkesi Botsvana, olası bir sağlık krizini önlemek için bazıları yurt dışından olmak üzere 1000 eczacı istihdam edeceğini duyurdu.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Botsvana'da, Hemşire Sendikası'nın, ilaç yazma ve dağıtma işleminin kendi görev alanları dışında olduğunu açıklamasının ardından sağlık krizi başladı.

Botsvana Sağlık Bakan Yardımcısı Sethumo Lelatisitswe, sendikanın kararından sonra sağlık sektöründe başlayacak olası ciddi bir krizi önlemek için önlem alacaklarını açıkladı.

Geçen ay 100 eczacıyı işe aldıklarını belirten Lelatisitswe, bu sayının yeterli olmadığını, krizin derinleşmesini önlemek için bazıları yurt dışından olmak üzere 1000 eczacıyı daha işe almayı hedeflediklerini kaydetti.

Ülkede temmuz ayında hemşireler, görev alanları dışında ve yasa dışı olduğunu belirterek, reçete yazmayı bırakmıştı. Kararın, hastanelerde ciddi yığılmalara neden olduğu ifade ediliyor.