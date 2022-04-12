Botsvana'da 4 kişide Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı - Haberler

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Botsvana'da 4 kişide Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı

AA - Murat Özgür Güvendik - Sağlık
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Botsvana'da 4 kişide Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 4 kişide Omicron varyantının yeni BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandığı bildirildi.

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 4 kişide Omicron varyantının yeni BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandığı bildirildi.

Botsvana Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaşları 30 ila 50 arasında değişen ve tamamı aşılanmış 4 kişide, daha önce İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da tespit edilen BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerde hafif semptomlar gözlendiği kaydedilirken, halka paniğe kapılmadan mevcut tedbirleri sürdürmeleri çağrısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) 11 Nisan'da yapılan açıklamada, BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının daha bulaşıcı veya ölümcül olup olmadığını değerlendirmek için çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşılmıştı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Sağlık

Güney Afrika, Botswana, England, Omicron, Sağlık, Haberler

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