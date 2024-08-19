Botoks Nerede Yaptırılır?

Kişi özelinde ihtiyaçlara ve beklentilere uygun, ancak doğallıktan uzaklaşmayacak şekilde planlanması gereken botoks İstanbul ilimizde bir çok merkezde uygulanır. Diğer yandan botoksun başarısı; planlama kadar steril ortamlarda, doğru dozlarla ve doğru tekniklerle uygulanmasına da bağlıdır. İşte botoks hakkında merak ettikleriniz ve Dr. Mutlu Adıgüzel'in yanıtları…

Botoks Nasıl Yapılır?

Botoks uygulamasının nasıl yapıldığı sorusunu yönettiğimiz Dr. Mutlu Adıgüzel, "Botoks uygulamasına geçmeden önce, hastamızın ihtiyaçlarını tespit ediyor ve beklentilerini öğreniyoruz. Bu aşamada, beklentilerin doğallıktan uzak bir görünüme neden olup olmayacağı bizim için önemli. Bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra gerekirse, hastamızı en doğal görünümü elde edeceğimiz şekilde yönlendiriyoruz. Enjeksiyonu yapacağımız bölgeye lokal anestezik etkili krem sürerek bölgenin uyuşmasını bekliyoruz. Uygulama bölgesini sterilize ettikten sonra ince uçlu iğneler kullanarak küçük dozlarla enjeksiyonu gerçekleştiriyoruz." cümleleriyle sorumuzu yanıtladı.

Botoks Ne Kadar Süre Etkilidir?

Dr. Mutlu Adıgüzel açıklamalarına şu cümlelerle devam etti: "Botoks enjeksiyonunun sağladığı sonuçlar yaklaşık 4 ila 6 ay süreyle etkilidir. Botoks kalıcılık süresi kiş özelinde uygulama bölgesindeki sorunların derecesine, kullanılan ilaç dozuna ve metabolizma hızına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Botoks enjeksiyonunun etkisi geçince uygulama bölgesi eski görünümünü geri kazanır. Bununla birlikte, uygulamadan önceki görünümünden daha kötü bir görünüm oluşması söz konusu olmaz. Üstelik botoks enjeksiyonu belirli bir süre boyunca düzenli olarak tekrarlandığında, kalıcılık süresi uzar. Bunun nedeni, yinelenen botoks enjeksiyonu ile uygulama bölgesindeki kasların mimik yapmamak üzere eğitilmesidir."

Botoks Nasıl Etki Eder?

Botoks popülerlik kazandıkça, bu uygulamanın nasıl etki ettiğini merak edenlerin sayısı da artmakta. Dr. Mutlu Adıgüzel botoksun nasıl etki ettiğini şu cümlelerle açıkladı: "Mimik hareketleri cilt altındaki küçük kasların kasılmasından kaynaklanır ve zaman içinde ortaya dinamik çizgiler çıkar. Kasların sürekli kasılması sonucu çizgiler ve kırışıklıklar yüze yerleşir. Botoks enjeksiyonu, hedef bölgedeki sinirlerde geçişi bloke eder ve kasların kasılmasını önleyerek bölgedeki deriye gerginlik kazandırır. Enjekte edilen botoks maddesi sinir uçlarına yerleşerek bölgedeki kasların hareketini belirli bir süre için sınırlandırır. Hareketliliği kısıtlanan kaslar gevşeyince uygulama bölgesindeki kırışıklıklar belirli bir süre için kaybolur."

Unutulmaması gereken, botoks enjeksiyonunun mutlaka alanında uzman ve deneyimli doktorlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğidir. Bu sayede hem kişi özelinde doğru planlama yapmak hem doğru tekniklerin ve dozun kullanılmasıyla kişinin doğal görünümünü koruyan ancak etkili bir sonuç almak mümkün olabilir. Bu nedenle, botoks yaptırmadan önce mutlaka detaylı araştırmalar yapılmalı, bu alandaki başarılarıyla öne çıkmış doktorlardan hizmet alınması tercih edilmelidir.