Bosnalı Bilal'in 4 yılık sessizliği, Türkiye'de son buldu

TRABZON (DHA) - BOSNA Hersek'ten tedavi için Türkiye'ye gelen doğuştan işitme kaybı yaşayan Bilal Subasic (4), Trabzon'da yapılan ameliyatla iç kulağına yerleştirilen biyonik kulak ile ilk kez duymaya başlayarak, konuşma yetisini de kazandı.

Bosna Hersek'te yaşayan Almadin- Dzevahıra Subasic çifti, doğuştan işitme kaybı yaşayan çocukları Bilal Subasic'in tedavisi için geldiği Trabzon'da özel bir hastaneye başvurdu. Tetkiklerin ardından ameliyata alınan çocuğun her iki kulağına biyonik kulak takıldı. Burada bir dizi testler uygulanan küçük çocuk, ilk kez duymaya başlarken, konuşma yetisini de kazandı. Bosnalı aile, hastane çalışanları ve doktorlara teşekkür etti.

Operasyonu gerçekleştiren özel hastanenin Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Erkan Vuralkan da, biyonik kulak ameliyatı için hastaların en az 3 ay boyunca işitme cihazı kullanmış olmaları ve işitme cihazından fayda görmemiş olmaları gerektiğini belirtti. Vuralkan, "İşitme cihazı sağ kulak için de yeterli olmayınca sağ kulağa da biyonik kulak operasyonunu gerçekleştirdik. Sol kulak bir yıldan beri çok fazla gelişim gösterdi. Bilal duymanın yanı sıra konuşmaya da başladı ve yaşıtlarını yakaladı. Bosnalı Bilal için çok doğru bir zamanda başarılı bir operasyon gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.