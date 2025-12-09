Bolu'da Dilber Akay Aile Sağlığı Merkezi protokolü imzalandı

Bolu'da hayırsever Cemil Akay tarafından yaptırılarak İl Sağlık Müdürlüğüne hibe edilecek Dilber Akay Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı.

Protokol, Vali Abdulaziz Aydın, Akay Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Akay ve İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman tarafından Valilikte düzenlenen törenle imzalandı.

Proje kapsamında Alpağutbey Mahallesi'nde 2 katlı olarak inşa edilecek merkez, toplam 414 metrekare kullanım alanına sahip olacak.

Törenin ardından konuşan Vali Aydın, Bolu'nun sağlık altyapısına katkı sunacak merkezin yapımına vesile olan Cemil Akay ile ailesine teşekkür ederek, "Bu anlamlı yatırımın ilimize kazandırılmasında emeği geçenlere hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyor, ilimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.