Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Zafer Göder - Sağlık
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Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 130 kişiden 58'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 130 kişiden 58'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 130 vatandaşın başvurduğu belirtildi.

Hastaneye başvuranların tedavilerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "71 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 58 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Ankara'daki hastanede dün hayatını kaybeden 49 yaşındaki Eyüp Ertem'in ailesi ve sevenlerine yeniden başsağlığı temennisinde bulunuldu.

AA / Zafer Göder - Sağlık

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