Bolu'da yuttuğu iğne endoskopiyle midesinden çıkarılan kedi evine gönderildi

Kedisinin rahatsızlandığını fark eden bir kişi veteriner hekime başvurdu. Kentte bulunan özel bir veteriner kliniğinde muayene edilen kedinin röntgeni çekildi. Kedinin midesinde tespit edilen dikiş iğnesi endoskopiyle çıkarıldı. Bir süre müşahede altında tutulan kedi taburcu edildi.