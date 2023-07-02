Bolu'da su kaynaklı zehirlenme şüphesiyle kadın hastaneye kaldırıldı

Bolu'da sudan kaynaklı zehirlendiği şüphesiyle 51 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Dedeler köyünde sudan kaynaklı olduğu düşünülen 1 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastane önünde açıklama yapan köy muhtarı, köylüye durumu bildirerek sudan içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Dedeler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün su deposunun yanında bulunan bir tarlaya atılan hayvansal sulu gübre köyün su deposuna karıştığı iddia edildi. İçme suyunu kullanan 51 yaşındaki Fatma Tirik, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri sebebiyle Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınan Fatma T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu alınan kan örneklerinde ise bir bakteri ya da virüsün olmadığı tespit edildi. Ayrıca durumun bildirilmesi üzerine Mudurnu Kaymakamlığı köyde çalışma başlattı. İddiayı değerlendiren kaymakamlık tarafından köy muhtarlığına içme suyu deposunun tedbir amaçlı olarak boşaltılması ve köy sakinlerinin içme suyu kullanmaması uyarısında bulunulması talimatı verildi. Bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğü ekiplerinin zehirlenme iddiasını araştırma üzere çalışma başlattığı öğrenildi.

Muhtar su deposuna hayvansal sulu gübre karıştığını iddia etti

Öte yandan Hastane önünde köylüleri tek tek arayan köy Muhtarı Mehmet Çamlıca telefonda konuştuğu vatandaşa, "Gübre fabrikası tarlalara su atmış. Köyün su deposu pislenmiş. Zehirlenme olayı da oldu. Hayvanlara dahil içirmeyin suyu. Sular boşa aksın, tarlalara falan akıtabilirsiniz" dedi.