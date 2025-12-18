Bolu'da Hayvanlarda Görülen Şap Hastalığı Nedeniyle Uygulanan Kısıtlamalar Kaldırıldı

BOLU merkeze bağlı bir mahalle ve bir köyde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle il genelinde yaklaşık 1 aydır uygulanan kısıtlamalar, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından kaldırıldı.

Bolu'da 1 ay önce merkeze bağlı Muratlar köyü ve Kasaplar Mahallesi'nde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle il genelinde hayvan hareketlerinde kısıtlamalar yapıldı. Kısıtlamalar kapsamında Bolu Hayvan Pazarı da kapatıldı. Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, hastalığa yakalanan hayvanlara gerekli müdahaleler yapıldı. Hayvanlar iyileşirken, aşılamaya yönelik başarı oranı ise yüzde 113'e ulaştı. Önlemlerin olumlu sonuç vermesinin ardından kısıtlamalar kaldırıldı. Böylece Bolu Hayvan Pazarı da yeniden faaliyete geçti.