Bolu'da Hayvanlarda Görülen Şap Hastalığı Nedeniyle Uygulanan Kısıtlamalar Kaldırıldı

Bolu'da hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle bir aydır uygulanan kısıtlamalar, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla kaldırıldı. Hayvan sağlığı ile ilgili olumlu sonuçların alınması sonucunda Bolu Hayvan Pazarı yeniden açıldı.

BOLU merkeze bağlı bir mahalle ve bir köyde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle il genelinde yaklaşık 1 aydır uygulanan kısıtlamalar, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından kaldırıldı.

Bolu'da 1 ay önce merkeze bağlı Muratlar köyü ve Kasaplar Mahallesi'nde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle il genelinde hayvan hareketlerinde kısıtlamalar yapıldı. Kısıtlamalar kapsamında Bolu Hayvan Pazarı da kapatıldı. Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, hastalığa yakalanan hayvanlara gerekli müdahaleler yapıldı. Hayvanlar iyileşirken, aşılamaya yönelik başarı oranı ise yüzde 113'e ulaştı. Önlemlerin olumlu sonuç vermesinin ardından kısıtlamalar kaldırıldı. Böylece Bolu Hayvan Pazarı da yeniden faaliyete geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
