Bolu'da Mantar Zehirlenmesi: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alandan topladıkları mantardan zehirlenen aynı aileden 4 kişi, tedavi altına alındı. Sağlık durumları iyi olan 3 kişi hastanede müşahede altında tutulurken, bir kişi ise başka bir hastaneye sevk edildi.