Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Kalp Krizi Geçiren Genç Kız Yaşamını Yitirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da kalp krizi geçiren ve ameliyat olan Şule Acar, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, genç kızın cenazesinin yarın defnedileceği belirtildi.

BOLU'da geçirdiği kalp krizinden bir süre sonra ameliyat olan ve sonrasında yoğun bakıma alınan Şule Acar (25), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bolu'da yaşayan Şule Acar, geçen ocak ayında kalp krizi geçirdi. Genç kız tedaviye alınırken, bir ay önce de kalp ameliyatı oldu. Acar, kalp ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bir aydır yoğun bakım ünitesinde bulunan genç kız, solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede genç yaşta savaş savaşını kaybeden genç kızın ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu. Genç kızın yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Kalp Krizi Ameliyat Bolu

Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Narin Güran soruşturmasında bir tutuklama daha

 Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü

Kabine sonrası yaptığı çağrının ardından Külliye'de sürpriz zirve

 Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı

Narin'in mezarı başındaki akrabasından tüyler ürperten ağıt
Üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı

Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
EXXEN canlı izle! (İNGİLTERE FİNLANDİYA) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle Narin abisi kim? Narin abisi Enes Güran kimdir? Narin ağabeyi neden şüpheli? Sağlık Bakanlığı uzman doktor kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı eczacı kurası ne zaman, şartları ne 2024? Valorant ne zaman düzelir? SON DAKİKA Valorant çöktü mü? Chukwuemeka kimdir? Chukwuemeka kaç yaşındai mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Chukwuemeka nasıl yazılır? BAE İran maçı hangi kanalda? BAE İran maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Narin cinayeti "Yeşil tülbent" olayı nedir? Nevzat Bahtiyar kimdir? İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı mı? Zalewski kimdir? Zalewski kaç aşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Letonya Faroe Adaları maçı CANLI izle! (FULL HD) Letonya Faroe Adaları maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Zalewski uçak kodu ne, CANLI TAKİP! Zalewski ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, hangi havalimanına inecek?
title