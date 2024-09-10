Bolu'da Kalp Krizi Geçiren Genç Kız Yaşamını Yitirdi
Bolu'da kalp krizi geçiren ve ameliyat olan Şule Acar, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, genç kızın cenazesinin yarın defnedileceği belirtildi.
BOLU'da geçirdiği kalp krizinden bir süre sonra ameliyat olan ve sonrasında yoğun bakıma alınan Şule Acar (25), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bolu'da yaşayan Şule Acar, geçen ocak ayında kalp krizi geçirdi. Genç kız tedaviye alınırken, bir ay önce de kalp ameliyatı oldu. Acar, kalp ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bir aydır yoğun bakım ünitesinde bulunan genç kız, solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede genç yaşta savaş savaşını kaybeden genç kızın ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu. Genç kızın yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.