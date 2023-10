Bolu'da Aylar Sonrası Sıra Beklemeye Gerek Yok

Birçok ilde aylar sonrası için sıra bulabilen hastalar Bolu'da anında tedavi oluyor

Aynı anda 222 diş hastası tedavi ediliyor

BOLU - Türkiye'nin birçok şehrinde aylar sonrasına sıra verilen diş hastalığı yaşayan vatandaşların uğrak noktası Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi oldu. İstanbul, Ankara, Kocaeli gibi büyükşehirlerden hastalar Bolu'da tedavi görüyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, yeni açılan Entegre Merkezi ile birlikte 222 yatak kapasitesine ulaştı. 4 ana bilim dalında hizmet veren yeni Entegre Merkezi'yle birlikte klinik sayısı 9'a yükseldi. İstanbul, Ankara ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen hastalar Bolu'da tedavi görüyor.

"Hasta memnuniyetimizin çok hızlı bir şekilde arttığını görmekteyiz"

Anında tedaviye başlanmasıyla birlikte hasta memnuniyetinin arttığını söyleyen BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ali Keleş, "Diş Hekimliği Fakültesi olarak entegre kliniğimizi 3 haftadır hizmete almış durumdayız. Hasta memnuniyetimizin, hastalara vermiş olduğumuz randevu sürelerinin çok kısaldığını gördük. Hasta memnuniyetimizin de çok hızlı bir şekilde arttığını görmekteyiz. Hastalarımız da hekimlerimiz de bu durumdan çok memnun durumdalar. Bu klinikte muayenehane konforuna sahip bir şekilde hasta hizmeti sunmaktayız. Hastalarımız geliyor, başvuru yaptıkları anda tedaviye alınıyor. 4 ana işlem, bir erişkin hastanın hasta tedavi beklentisinin yüzde 90'nını oluşturuyor bunlar. Yani cerrahi işlemler dışındaki ameliyat dışındaki 4 büyük işlem bu klinikte tek başına yapılmaktadır. Hastamız başvurduğu anda tedaviye almaktayız. Önce hastalarımızın gerek varsa diş taşı temizliğini yaparak hemen sonrasında dolgusuna, kanal tedavi ve protezine bu bölümde tek başına bakmaktayız" dedi.

"2 hafta sonra hiçbir tedavi bekleyen hastamız kalmayacak"

Randevu almayı bekleyen hastaların yoğunluğunu azalttıklarını ifade eden Prof. Dr. Ali Keleş, "Bazı bölümlerimizde randevu vermeden yine tedavi yapabiliyorduk ama bazı bölümlerimizde randevu vermemiz gerekiyordu. Hasta talebi fazla diye randevu veremediğimiz ama işte 'Biz sizi arayacağız' dediğimiz bölümlerimiz de vardı. Şu an o bölümlerimiz 'biz sizi ararız' diye not düştüğümüz hastalarımızı tedaviye çağırıyoruz. Listelerimizi erittik. 2 hafta sonra hiçbir tedavi bekleyen hastamız kalmayacak. Planlamamız o yönde. Sonrasında da gelen her hastanın zaten tedavisini burada artık başvuranları da yapıyoruz" diye konuştu.

Nitelikli tedaviler için hastalar Bolu'yu tercih ediyor

İl dışından da hastalar geldiğini ifade eden Ali Keleş, "İl dışından, çevre illerden fakültemize hastalar gelmektedir. Özellikle bazı nitelikli tedavilerde genel anesteziyle çocuğun uyutularak tedavi yapılması tedavisinde Ankara dahil olmak üzere birçok ilden bize başvuru var. Onlar her tarafta yapılabilen tedaviler değil. Biz bu konuda daha iyi durumdayız. Oradan bile gelen hastalarımız var. Bu kliniğin de açılmasıyla hasta sirkülasyonu çok arttı. Hastalar daha çok başvuru yapmaya başladı. Özellikle diş taşı temizliğinden başlayıp tüm yüzde 80, yüzde 90 tedavinin tek bir klinikle bitirilecek olması tek bir hekim tarafından tedavi edilecek olması hastaların da beklentisini arttırıyor" ifadelerini kullandı.

"İl dışından çok fazla hasta sevk edilmekte ve hastalar kendileri gelmekte"

İl dışından çok hastanın sevk edildiğini ve geldiğini belirten Prof. Dr. Keleş, "Bizim özellikle tel takılarak çapraşıkların düzeltildiği, ortodonti ana bilim dalımızdan da bahsetmek isterim. Burada da şu an özellikle il dışından çok fazla hasta sevk edilmekte ve hastalar kendileri gelmekte. Çünkü şu an normal bir diş hekimliği fakültesinde çapraşıkların giderilmesi için tel tedavisi yaklaşık bir 4 yıl kadar randevu bekleme süresi oluşturuyor. Aslında çok fazla talep ediyor bu tedaviyi. Biz şu an bunu 3 aya düşürdük. Bizde de 4 yıldı, 2 sene önce. Şu an 3 aya düşürdük. Hastalarımız başvurduğu anda beklemesi de sadece 3 ay. Onu da daha da kısaltma peşindeyiz. Ocak ayından itibaren gelen her hastayı tedaviye alma sürecine geçmeyi umut ediyoruz. O da yine bizim burada çevre illerden en fazla bize talep edilen tedavilerden biri" sözlerine ekledi.