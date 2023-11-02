Bolu'da 50 İşletmede Gıda Denetimi Yapıldı

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 50 işletmede gıda denetimi yapıldı. İşletmelerin gerekli şartları sağlayıp sağlamadığı, hijyenik ve muhafaza şartlarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 50 işletmede gıda denetimi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri "Tarladan/Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği" programı çerçevesinde il genelinde gıda denetimi yapıldı. Ekipler tarafından 50 işletme denetlendi. İşletmelerin gerekli şartları sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza şartlarına uyulup uyulmadığına yönelik standartlara bakıldı. Esnafa yönelik denetimlerin 2 hafta süreceği öğrenildi. - BOLU