Boğazkale'de yabani mantar toplama uyarısı

Çorum'un Boğazkale Devlet Hastanesi Başhekimi Aykut Artar, doğadan toplanan yabani mantarlarla ilgili zehirlenme uyarısında bulundu.

Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde vatandaşların mantar mesaisi başladı. Yerel halkın yanı sıra mantar toplamak için çevre il ve ilçelerden Boğazkale'ye gelen vatandaşlar, antik kenti çevreleyen ormanlık alanda yabani mantar topluyor.

İlçede meşe mantarı olarak da bilinen ak mantarın yanı sıra evlek mantarı, kanlıca, söbelek, koçak, kuzugöbeği, istiridye mantarı gibi mantar türlerinden bolca bulunuyor.

Boğazkale Devlet Hastanesi Başhekimi Aykut Artar, AA muhabirine, yılın bu zamanları vatandaşların özellikle mantar zehirlenmelerine karşı dikkatli davranmaları gerektiğini söyledi.

İlçede mantar sezonunun başladığını hatırlatan Artar, "Yabani mantarlar ormanlık alanlarda, yol kenarlarında ve ağaç diplerinde yetişiyor. Bunlardan tüketen vatandaşlarımız, mantarın zehirli olabileceği ihtimali nedeniyle dikkatli olmalı." dedi.

Mantar zehirlenmelerinin çoğunun doğadan toplanan yabani mantarların bilinçsizce tüketilmesi sonucu oluştuğunu vurgulayan Artar, "Mantar zehirlenmesi daha çok sonbahar ve ilkbaharda görülür. Bu mevsimlerde yağış ve güneş ışığı, toprak ve sıcaklık koşulları mantar türlerinin büyümesi için gerekli ortamı oluşturmaktadır." diye konuştu.

Zehirlenme şüphesi yaşayan kişilerin vahit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurgulayan Artar, "Mantar zehirlenmelerinde ortaya çıkan erken belirtiler karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kalp çarpıntısı, halüsinasyon, kan şekeri yükselmesi ve düşük tansiyondur. Mantarların böbrek ve karaciğer bozukluğu, alerji ve sonrasında şok geçirilmeye kadar gidebilecek sağlık sorunlarına neden olabilir. Vatandaşlar yabani mantardan uzak durmalı, tüketse bile dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.