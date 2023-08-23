Bodrum'da Su Patlakları Salgın Riski Oluşturuyor

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, barajlardaki su seviyesinin yüzde 37'lerden yüzde 25'lere gerilediği Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hatlarında sık sık meydana gelen patlaklar nedeniyle yüzlerce metreküp suyun boşa aktığını belirtti. Patlakların neden olduğu su kaybının yanı sıra içme suyu hatlarında salgın riski oluşabileceğini de söyleyen Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, İçme suyu boru hatlarında patlakların olması bu noktalarda hastalık yapıcı patojenik bakterilerin içme suyuna bulaşma riskini de beraberinde getiriyor dedi.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesini besleyen Geyik ve Mumcular barajlarında Kurban Bayramı tatilinde yüzde 37 olan su seviyesi, yüzde 25'e gerilerken, ilçede ana su isale hatlarında meydana gelen patlaklar nedeniyle bazı mahallelerde su kesintileri meydana geldi. Patlaklar nedeniyle yüzlerce metreküp suyun boşa aktığını ifade eden MSKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, patlakların neden olduğu su kaybının yanı sıra içme suyu hatlarında salgın riski oluşabileceğini de söyledi. Doç. Dr. Özçelik, İçme suyu boru hatlarında patlakların olması bu noktalarda hastalık yapıcı patojenik bakterilerin içme suyuna bulaşma riskini de beraberinde getiriyor. Hat boyunca yetkililerce çeşitli zaman aralıklarında kontroller yapılıyor ama vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor. İletim ve dağıtım hatlarında meydana gelecek patlamalar, deprem bölgesinde içme suyu konusunda yaşanan duruma bir benzer riski gündeme getiriyor ifadelerini kullandı.

'ALTYAPI SORUNLARI KONTOLDEN ÇIKTI'

Bodrum'da altyapı sorunlarının arttığını dile getiren Doç. Dr. Özçelik, Bodrum'un altyapı sorunlarının kontrolden çıktığını söyleyebiliriz. İçme suyu iletim hattı hemen her gün çeşitli noktalarda patlıyor. Kış aylarında şiddetli yağış olmaması nedeniyle taşkınlara yol açmıyor ancak bir yandan da kuraklıkla karşı karşıyayız. Kuraklıkla beraber içme suyu hatlarında meydana gelen patlaklar, yüzlerce metreküp suyun boşa akmasına sebebiyet veriyor. Bu su maliyetlerini arttırırken diğer taraftan da can ve mal kaybı risklerini de beraber getiriyor. Bodrum'a tankerlerle şehir merkezlerine su getirir hale geldik. Önümüzdeki dönemlerde altyapı sorunları aşılmazsa insanların buraya gelmesi ve Bodrum'un marka değerinin zarar görmesi söz konusu. Mumcular ve Geyik barajlarındaki su seviyeleri yüzde 25 civarlarına kadar düşmüş durumda. Bu barajlardan Bodrum'a verilecek tahsisat hali hazırda bitti, ilave tahsisatla sürdürülmeye çalışılıyor. Bodrum'un yer altı su seviyesi oldukça düşük. Bir yandan tüketim artarken boru hatlarındaki patlaklarla beraber oldukça zor günlerle karşı karşıyayız. Bodrum'un marka değerinin korunması için Bodrum'un altyapı sorunlarının bir an önce aşılması gerekiyor diye konuştu.