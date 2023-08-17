Bodrum'da Gıda Zehirlenmesi Sonrası İşletme Denetlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede gece saatlerinde yaşanan gıda zehirlenmesi sonrası 17 vatandaşın etkilenmesi sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmede ve merkezi Milas'ta gece denetimi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede gece saatlerinde yaşanan gıda zehirlenmesi sonrası 17 vatandaşın etkilenmesi sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmede ve merkezi Milas'ta gece denetimi gerçekleştirildi.

Bodrum'da gece gıda zehirlenmesi ihbarı üzerine harekete geçen Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayın hemen ardından saha kontrolü gerçekleştirdi. İşletmenin üretim merkezinin bulunduğu Milas'ta da İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlenerek denetim yapıldı. İhbara konu olan üretim işletmesinden gıda numuneleri alınarak analizleri yapılmak üzere laboratuvara gönderildi.

Öte yandan Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 17 vatandaşımızı tedavi sürecinde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla il genelinde tüketicilerin gıda güvenilirliği ihlali ile ilgili her tür ihbar ve şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattı'na yapabileceklerini hatırlatarak "Bu çağrı merkezimiz tarafından aldığımız tüm ihbarlara mesai mefhumu gözetmeden müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımız, bu ihbarların gıda kontrol mekanizmasına çok önemli katkı sağladığını lütfen aklından çıkarmasın. Biz, halk sağlığını riske atan hiçbir işletmenin gözünün yaşına bakmayız, gerekli işlemleri derhal başlatırız. Vatandaşlarımız da tükettikleri gıdaların son tüketim tarihine, gıdaya has olmayan kötü tat, aroma ve kokuya ve gıda satışına uygun olmayan şartlarda lütfen hassasiyet göstersin ve ekiplerimizi bilgilendirsin. Biz gerekeni yaparız" diye konuştu. - MUĞLA