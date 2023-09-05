Bodrum Belediyesi Kan Bağışı Etkinliği Düzenledi

Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Türk Kızılay'ı iş birliği ile Belediye Meydanı'nda kan bağışı etkinliği düzenledi. Etkinlik, vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı ve kan bağışının önemi vurgulandı. Etkinlikler farklı bölgelerde devam edecek.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Türk Kızılay'ı iş birliği ile Belediye Meydanı'nda kan bağışı etkinliği düzenledi.

4 Eylül günü başlayan ve 10 Eylül'e kadar sürecek olan "Bir bağış bir hayat kurtarır" düşüncesinden hareketle farkındalık yaratmak ve toplumsal duyarlılığı arttırmak için düzenlenen etkinlik, ilk gününde vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları, Meclis Üyesi-Koordinatör Emel Çakaloğlu, Meclis Üyesi Uğur İlhami Özden, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kenan Apaydın, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

KAN BAĞIŞININ ÖNEMİ BİR KEZ DAHA VURGULANDI

Kan vermemin bir vatandaşlık görevi olduğuna dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kana ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için Belediye olarak kampanya başlattık. Kan bağışında bulunanlara teşekkür ediyoruz. Sağlığımız için de faydalı bir durum olan kan verme konusunda halkımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum" dedi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Etkinliklerin devamı 5 Eylül Bodrum Merkez Belediye Meydanı, 6 Eylül Ortakent Atatürk Meydanı, 7 Eylül Yalıkavak Atatürk Meydanı, 8 Eylül Mumcular Cumhuriyet Meydanı, 9-10 Eylül Turgutreis Merkez Camii önünde 13.00 ile 19.30 saatleri arasında gerçekleşecek.