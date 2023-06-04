Böbrek hastaları sosyal medyada buluştu

BÖBREK yetmezliği nedeniyle tedavi gören Türkiye'nin dört bir yanındaki böbrek hastaları, sosyal medya platformu aracılığıyla tanışarak İzmir'de buluştu. Diğer hastalarla bilgi alışverişi yapmak için bir araya gelenlerden Emel Öztunç, (32) Epilepsi hastası olmama ve beyin ameliyatı geçirmeme rağmen ev diyalizine devam ediyorum. Bizi en iyi biz anlıyoruz. Bazen birbirimizin yüzünü hiç görmüyoruz ama birbirimizi çok iyi anlıyoruz çünkü aynı derdi paylaşıyoruz dedi. Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören İzmir, Manisa, Aydın, Hatay ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İzmir'de kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren 24 yaşındaki Dilek Gençyılmaz aracılığıyla sosyal medya platformunda tanışarak bir araya geldi. İzmir'in Balçova ilçesinde buluşan diyaliz hastaları, bilgi alışverişinde bulunarak birbirlerini cesaretlendirdi ve pankartlarla organ bağışına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladı. Buluşmaya İzmir'den katılan vatandaşlardan Emel Öztunç, 11 yıldır ev diyalizi yapıyorum. 4 yıldır epilepsi hastasıyım. Epilepsi hastası olmama ve beyin ameliyatı geçirmeme rağmen ev diyalizine devam ediyorum. Organ nakli bekleyenler ve nakilliler adına bir imza kampanyası başlattım. Bu kampanyanın amacı organ nakli olacak kişiye, 40-45 dakikalık psikolog seansı eşliğinde bu haberin verilmesini sağlamak. Bugün bir araya geldik çünkü bizi en iyi biz anlıyoruz. Biz sosyal platformlarda birbirimizi buluyoruz. Farklı şehirlerden, farklı ülkelerden aynı hastalığı yaşayanlarla tanışıyoruz. Bazen birbirimizin yüzünü hiç görmüyoruz ama birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Aynı derdi paylaşıyoruz. Birbirimizi cesaretlendiriyoruz dedi.

GAZİANTEP'TEN GELDİ

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencisi olan Tarık Söylemez, (20) Bugünkü buluşma için Gaziantep'ten geldim. Rahatsızlığım doğuştan. Doğumdan önce anne, babama söylemişler. 13 yıl boyunca tedavi aldım. 13 yaşında nakil oldum. Nakil olunca tedavi süreci bitmiyor. Sürekli kontrol gerekiyor. Bugün İzmir'e hiç görmediğim kader arkadaşlarımla bir arada olmak için geldim. Ben de mesleğimde kendim gibi diyaliz hastalarına yardım edeceğim bir branşı seçeceğim diye konuştu.Öte yandan karın ağrısı şikayeti üzerine başvurduğu hastanede, kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrenen Dilek Gençyılmaz (24) ise 8 yıldır diyalize giriyorum. 1,5 yıldır da ev diyalizi yapıyorum. Daha önce de böbrek yetmezliğine farkındalık yaratmak amacıyla pek çok etkinlik düzenledim. Broşürler dağıttım, yürüyüş düzenledim. Diyalizimin 7'nci yılında su dağıtımı yaptım. Hazırladığım pankartlarla insanlara organ bağışı çağrısında bulundum. Bugün de Türkiye'nin dört bir yanındaki böbrek hastalarıyla buluşma düzenledim. İnsanlar birbirleriyle tanışsın, bilgi alışverişi yapsın. Hatay, Aydın, Manisa ve İstanbul'dan gelenler var dedi.(DHA)