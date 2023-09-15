'Biyonik kulak ameliyatı' ile işitme kaybına son

Tamamen işitme kaybı yaşayan hastalar 'koklear implant (biyonik kulak)' ameliyatı ile şifa buluyor

SAMSUN - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Doğukan Özdemir, "İşitme kayıplarını 'koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı' ile tamamen düzeltebiliyoruz" dedi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi lobisinde kurulan stant ile doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri işitmenin önemine karşı vatandaşları bilinçlendirdi. "Uluslararası İşitme Engellileri Haftası" nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi lobisinde kurulan stantta afişlerle vatandaşlar bilgilendirilirken bir yandan da gelen vatandaşlara işitme testi yapıldı. Ayrıca takılan işitme cihazları ve ileri derece duyma kaybı yaşayan vatandaşlara yapılan koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı hakkında bilgi verildi.

"Bu ameliyatlarla işitme tamamen düzelebilmektedir"

Toplumda işitme ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla stant açtıklarını ifade eden Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğukan Özdemir, "Toplumda işitmenin önemi, işitmesi eksik bireyin neler yapması gerektiği üzerine bilgilendirmelerde bulunduğumuz bir etkinliktir. Duyması hiç olmayan çocuklarımızın biyonik kulak ameliyatı sayesinde akranları gibi duyacağı, akranları ile beraber aynı şartlarda yetişeceği bir ameliyattır. Yeni doğan çocuklarımız, doğduğu kliniklerde tarama programına alınır. İşitme testi yapılır. Bu işitme testinde işitme kaybı olan hastaları bize gelirler. Bizde burada bölge tarama merkezi olarak hizmet vermekteyiz. Bizim kliniğimizde bu çocuklarımıza ayrıntılı olarak işitme kaybı testi yapılır. Akabinde çocukların daha iyi duymalarını sağlayacak işitme cihazları takılır. Bazı çocuklarda işitme tama yakın kayıp olur. Bunlarda işitme cihazı çok fayda vermeyeceği için koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı ile tamamen düzeltmiş oluyoruz. Aynı ameliyatlar sonrada işitme kaybına bağlı olarak gelişen durumlarda da yapılabilir. Bu ameliyatlarla işitme tamamen düzelebilmektedir" diye konuştu.

İşitme problemi yaşayana çocukların yaşadığı zorluklar

KBB Araştırma Görevlisi Dr. Levent Ay ise "İşitme Haftası nedeniyle Samsun Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi lobisinde bir dizi etkinlikler planlıyoruz. Stantlarımızda halkımız bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinliklerimiz vardır. İşitme kaybı olan hastalarımız çocukluk ve yetişkinlik çağında görülebildiği gibi çocukluk çağında okul başarısında düşme ve konuşma bozuklukları ile kendini gösterebiliyor. Yetişkin çağda sosyal izolasyon ve unutkanlık olarak kendini gösterebiliyor. İşitme kaybı olduğunu fark eden hastalarımız öncelikle en yakın kulak burun boğaz hekimine başvurması gerekiyor. Yapılan tetkikler sonucunda uygun tedavi yöntemleriyle tedavi edilebiliyorlar. Ayrıca çocuk hastalarımız doğduktan sonra yeni doğan tarama programları sonucu işitme kaybı tespit edildiğinde tarafımıza yönlendiriliyor. Gerçekten işitme kaybı varsa öncelikle bu hastalarımızı işitme cihazları takıyoruz. Fayda görmeme durumunda ise halk arasında biyonik kulak ameliyatı yapıyoruz. Bu ameliyat sonucunda çocuklarımız akranları ile aynı konuşma seviyesine geliyor. Başarılı bir şekilde kendi eğitim hayatlarına devam ediyorlar. İletişimde bir engel yoktur" şeklinde konuştu.