Bitlis'te Deprem Tatbikatı Yapıldı

BİTLİS'te İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda, AFAD, UMKE, emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik ve Feribot İşletme Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile deprem tatbikatı yapıldı. Muş'un Varto ilçesinde senaryo gereği meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem, Bitlis'te de yıkıma neden oldu. Tatvan Devlet Hastanesi'nin bir bölümü ağır hasar alırken, yaralılar ekiplerin çalışması ile önce kurulan sahra hastanesine ardından feribotla Van Gölü üzerinden Van'a sevk edildi.

Senaryo gereği Muş'un Varto ilçesinde dün saat 13.00 sıralarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Bitlis'te de yıkıma neden oldu, Tatvan Devlet Hastanesi'nin bir bölümü ağır hasar aldı. Bölgedekiler, hastanenin ağır hasar aldığına dair ihbarda bulundu. İhbar sonrası bölgeye İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE, itfaiye, emniyet ve 112 ekipleri yönlendirildi. Ekipler, hastanede tedavi gören hastalar ile depremde yaralananları tahliye etti. Hastane bahçesinde kurulan sahra hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, feribotla Van Gölü üzerinden Van'daki hastanelere nakledildi. Gerçeği aratmayan ve 5 saat süren tatbikatta 97 personel, 19 araç, 4 bot ve 1 feribot görev alırken, ekipler canla başla mücadele yürüttü.

'BİTLİS DE BÜYÜK RİSK ALTINDA'

Bitlis İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, "Bilindiği üzere ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depremini yaşadık. İlimizde 96 olan UMKE sayısını 117'ye yükselttik. Bu vesileyle gönüllülerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 fay hattı bulunmaktadır. Bitlis, bunlardan Doğu Anadolu-Kuzey Anadolu fay hattının kesim noktasında yer almaktadır. Bu açıdan ilimiz Bitlis de deprem bölgesinde büyük risk altındadır. Gerçekleştirdiğimiz tatbikatta, feribotla hasta transfer senaryosu gerçekleştirdik. Özellikle bunu gerçekleştirmemizin nedeni, ilimizin Van Gölü'ne en uzun sahili olan il olması ayrıca malumunuz deprem döneminde aynı ilde faaliyet göstermek değil de Türkiye'nin batısında, İstanbul'da, Antalya'da, Mersin'de, Aydın'da diğer illerde gerçekleşen depremlere de ilimizden UMKE gönüllülerini gönderiyoruz" dedi.

117 UMKE GÖNÜLLÜSÜ DAHA

Mustafa Ekici, "Yine yurt dışında Filistin gibi bölgelerde de halkın tahliyesini gemilerle özellikle yapıldığına son dönemlerde şahit olduk. Yeni aramıza katılan 117 UMKE gönüllülerimizin de bu tecrübeyi edinmesini, bu tatbikatla aldıkları eğitimin daha da gelişmesini sağladık. Senaryo gereği Muş'un Varto ilçesinde 6,9 büyüklüğünde meydana gelen depremden bölgedeki iller de etkilendi. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nin bir bölümü depremden etkilendi. Deprem sonrası UMKE ve AFAD ekipleri, hastaneye giderek hastane bahçesinde sahra çadırı kurup, mahsur kalan yaralıları sahra çadırına getirdi. Ekipler, sonra da daha güvenli olan Van iline sevk için hazırlık yaptı. Ancak yolların tahrip olduğu belirtilerek hastalar, Van Gölü üzerindeki feribotla götürüldü. Yaralılar feribotta oluşturulan sahra hastanesine getirilirken, burada tedavi edilerek yola çıkıldı. Ahlat'ta bulunan bir yaralı da Sahil Güvenlik botu ile Van Gölü ortasında feribota sevk edildi" diye konuştu.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,