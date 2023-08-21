Bitlis POMEM Müdürü Beyin Kanaması Geçirerek Diyarbakır'a Sevk Edildi
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Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Kazım Kaman, beyin kanaması geçirerek Diyarbakır'a sevk edildi. Kaman, askeri helikopterle hastaneye götürüldü.
Beyin kanaması geçiren Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Kazım Kaman, askeri helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
Akşam saatlerinde rahatsızlanarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaman'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.
Buradaki müdahalelerin ardından Kaman'ın ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmesine karar verildi.
Kaman, hastanenin bahçesine iniş yapan askeri helikopterle Diyarbakır'a götürüldü.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Sağlık