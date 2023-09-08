Bitlis'e 144 doktor atandı

Bitlis'e, 112. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında 38'i uzman 144 doktor atandı. İl genelinde 431 pratisyen ve 226 uzman olmak üzere 657 hekimle sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bitlis'e, 112. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında 38'i uzman 144 doktor atandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DHY atamalarında il genelinde 106 pratisyen ve 38 uzman doktorun daha göreve başlayacağı belirtildi.

İl genelinde 431 pratisyen ve 226 uzman olmak üzere 657 hekimle sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Bitlis halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.