Bişkek'te 71 Kişi Zehirlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te iki fast food restoranında tüketilen şavurma sonrası 71 kişi zehirlendi. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, zehirlenen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

BİŞKEK, 4 Ekim (Xinhua) -- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 71 kişi yedikleri gıdadan zehirlendi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'nın Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Pazar günü meydana gelen olay, kentteki iki fast food restoranında şavurma (etle yapılan dürüm türü yiyecek) tüketilmesinin ardından yaşandı.

Yetkililer, söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.