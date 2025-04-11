Estetik müdahale mi, sağlık gerekliliği mi? Ortognatik cerrahi hakkında merak edilenler

Biruni Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nurettin Diker, Haberler.com'da ortognatik cerrahiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Diş çürüğü, ağız hijyeni ve diş sıkma gibi konulara da değinen Diker, ameliyat sonrası bazı hastalarda dudaklarda kalıcı uyuşukluk yaşanabileceğini ancak bunun felç olmadığını söyledi.

"HİÇ DİŞ FIRÇALAMAYAN HASTALARIMIZ VAR"

Doç. Dr. Diker, ağız ve diş sağlığı konusunda Türkiye'de ciddi eksiklikler olduğunu belirterek, "Hiç diş fırçalamayan hastalarımız var" dedi.

"HASTALARIN ÇÜRÜK DİŞLERİ OLSA BİLE HASTANEYE BAŞVURMA ORANI ÇOK DÜŞÜK"

Türkiye'de diş hekimine gitme oranının düşük olduğunu vurgulayan Diker, çürük dişi olmasına rağmen tedaviye başvurmayanların sayısının fazla olduğunu söyledi.

"AVRUPA'YA GÖRE DİŞSİZLİK ORANIMIZ ÇOK YÜKSEK"

Türkiye'nin dişsizlik oranlarında Avrupa'nın oldukça gerisinde olduğunu belirten uzman, ağız sağlığına gereken önemin verilmediğini ifade etti.

"ÜST ÇENESİ GERİDE, ALT ÇENESİ ÖNDE OLANLARA ORTOGNATİK CERRAHİ YAPIYORUZ"

Ortognatik cerrahinin kimlere uygulandığını anlatan Diker, "Çene büyümesini tamamlamış, üst çenesi geride, alt çenesi önde olan hastalara bu ameliyatı yapıyoruz" dedi.

"RUTİN ORTOGNATİK CERRAHİLERİN HEPSİ AĞIZ İÇERİSİNDEN YAPILIR"

Cerrahilerin genellikle ağız içerisinden gerçekleştirildiğini ifade eden Diker, dışardan iz bırakmadığını vurguladı.

"HASTALAR AMELİYATTAN SONRA BİRKAÇ GÜN SIVI BESLENİYOR"

Ameliyat sonrası sürece dair bilgi veren uzman, hastaların birkaç gün boyunca sadece sıvı gıda tükettiğini söyledi.

"3 VEYA 4. GÜNDEN İTİBAREN HASTALARIMIZA OKUMA EGZERSİZLERİ ÖNERİYORUZ"

Hastaların iyileşme sürecine destek olmak için egzersiz önerdiklerini belirten Diker, "3 veya 4. günden sonra okuma egzersizlerine başlanmalı" dedi.

"ORTOGNATİK CERRAHİ SONRASI DUDAKLARDA UYUŞUKLUK YÜZDE 10-15 HASTADA KALICI OLABİLİYOR, BU BİR FELÇ DEĞİL"

Ameliyat sonrası bazı hastalarda dudak uyuşukluğu görülebileceğini belirten uzman, bu durumun felç olmadığını, sinir hassasiyetinden kaynaklandığını söyledi.