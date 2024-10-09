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Biruni Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi Ödülünü Aldı

Biruni Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi Ödülünü Aldı
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Biruni Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal, Hospitalmanager Dergisi tarafından 'Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi' ödülüne layık görüldü. Ulusal, hastanenin sağlık alanındaki yenilikçi yaklaşımlarını ve insan odaklı yönetim felsefesini vurguladı.

Biruni Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal, Hospitalmanager Dergisi tarafından verilen "Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi" ödülüne layık görüldü.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve sağlık sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getiren tören, "Türkiye Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri" ile "Sağlık Gönüllüleri" işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Açıklamada törende yaptığı konuşmasına yer verilen Ulusal, hastane olarak, El-Biruni'nin bilime ve insanlığa duyduğu tutkuyu rehber edindiklerini kaydetti.

Ulusal, "16 yıllık çaba ve özverinin bu değerli ödülle taçlandırılması benim için büyük bir onur. Sağlık yöneticiliği, insanlığa hizmet etmenin en kutsal yollarından biridir. Hastanemizde hayata geçirdiğimiz yenilikler, yalnızca bugüne değil, geleceğin tıbbına da ışık tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanenin yapay zeka, genetik mühendisliği, nanoteknoloji ve tele-tıp gibi alanlarda attığı öncü adımlara dikkati çeken Ulusal, "En önemli değerimiz, her şeyin merkezine insanı koymak. Çünkü biliyoruz ki, sağlık sektörü, yalnızca teknolojik ilerlemelerle değil, vicdan ve etik değerlerle büyür ve gelişir." ifadelerini kullandı.

Ulusal, ödülün aynı zamanda daha büyük sorumluluklar için bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu başarı, Biruni Üniversite Hastanesi ailesinin inancı ve iş birliği sayesinde mümkün oldu. Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Yüksel'e liderliği için teşekkür ederken, ekip arkadaşlarıma da katkıları için minnettarım. Birlikte, insanlık adına daha parlak bir sağlık geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Sağlık

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