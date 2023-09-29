'BİR UZMANA SAYGISIZLIK, HEKİME ŞİDDET ASLA BAĞIŞLANAMAZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) görevli asistan doktor Halil İbrahim Ulusal'ın hasta yakınları tarafından darbedilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Van 100'üncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımız yaralandı. Olay, acil serviste bir hastaya müdahale edilirken, hasta ile bir hasta yakınının tıbbi bir konuda hekimden daha fazlasını biliyormuşçasına tavır almasıyla başlayıp, şiddete dönüştü. Bir uzmana saygısızlık, hekime şiddet asla bağışlanamaz. Şu an, hukuken 'zanlı' sıfatını taşıyan iki kişi gözaltına alınmıştır. İfadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmelerini bekliyoruz. Sağlık camiası adına hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" dedi.

Barış TAŞKIRAN/ ANKARA,