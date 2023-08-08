Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yıkılıyor

Bingöl İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun, 174 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin yıkım kararı verilen 6 binadan biri olduğunu ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne taşınacağını söyledi.

BİNGÖL İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun, 174 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin yıkım kararı verilen 6 binadan biri olduğunu ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne taşınacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bingöl'de bina performans analizi yapıldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada düzenledikleri raporda 6 binanın yıkımına karar verdi. Bu binalardan biri de 174 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi oldu. Yapılan çalışmanın ardından elde edilen analiz rapor sonucunda yıkımına karar verilen Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Devlet Hastanesi'ne taşınacak.

Konuyla ilgili olarak konuşan İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun, hastanenin Bingöl Devlet Hastanesi binasına taşınacağını ve çelik konstrüksiyondan bir yapı planladıklarını belirtti. Tosun, 'Kentteki sağlık kuruluşlarının deprem performans analizi rapor sonucunun 4-5 ay süren çalışmanın ardından elde edilebildi. Söz konusu sonuçlara göre, il genelinde yıkım kararı verilen 6 binadan birinin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi oldu. 174 yataklı hastane, Bingöl Devlet Hastanesi'ne taşınacak. Hastanenin bazı polikliniklerini Bingöl Devlet Hastanesi'nde açmayı planlıyoruz. Bunun yanında Bingöl Devlet Hastanesi çevresinde 1000 metrekarelik çelik konstrüksiyondan bir yapı planladık. Bununla ilgili ödeneklerimiz vardı, aşamalarımız çözüldü. Çelik konstrüksiyonundan yapıları hastanemizin bahçesinde yapmayı planlıyoruz' dedi. (DHA)