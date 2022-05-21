Bingöl'de aktif vaka sayısı 10'un altına düştü - Haberler

Bingöl'de aktif vaka sayısı 10'un altına düştü

BİNGÖL - Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, il genelinde son 2 aydır vakaların azaldığını ve aktif vaka sayısının 10'un altına düştüğünü söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de alınan tedbirler ve aşı çalışmaları neticesinde vaka sayılarında ciddi derecede bir düşüş yaşandı. Bir dönem vaka artış hızında ilk sıralarda yer alan Bingöl'de, korona virüs yoğun bakım servislerinde hasta kalmazken, vaka sayıları da düşüş gösterdi. Aktif vaka sayısına ilişkin bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, sayının 10'un altında olduğunu vurguladı. Aşı çağrısında da bulunan Gündoğdu, "Son iki yıldır yoğun bir pandemi dönemi geçirdik. İlimizde de zaman zaman bazı dönemlerde pik yaşandığını, sağlık çalışanlarımızın yoğun gayreti ve vatandaşlarımızın destekleriyle o dönemleri rahat bir şekilde atlattık. Son durumu değerlendirirsek, ilimizde son 2 aydır vaka sayısının çok azaldığı, şuan da aktif vaka sayısının 10'un altında olduğu ve yaklaşık 1 aydır da yoğun bakımlarımızda hastanın olmadığını söyleyebiliriz. İlimizde aşı oranımız yüzde 70'lerde ve önümüzde de bir yaz dönemi var. İlimize yaz döneminde gerek şehir dışından gerekse ülke dışından da vatandaşlarımız geldiği için, pandemi de her ne kadar azalmış olsa da riskin tam olarak geçmediğini söyleyebiliriz. Özellikle yaz döneminde şikayeti olan vatandaşların kendilerini 1 hafta boyunca izole etmeleri, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları ve aşısı olmayan vatandaşların da kısa sürede aşılarını yapmalarını ricasında bulunuyoruz" dedi.