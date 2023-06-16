Bill & Melinda Gates Vakfı, Çin'deki Küresel Sağlık İlaç Keşif Enstitüsü'ne 50 milyon dolar bağışlayacak

Bill & Melinda Gates Vakfı, Beijing merkezli Küresel Sağlık İlaç Keşif Enstitüsü'ne beş yıl içinde 50 milyon ABD doları bağışlayacağını açıkladı. Bu finansmanın düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan insanları orantısız bir şekilde etkileyen tüberküloz ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıklar için ilaç geliştirilmesini destekleyeceği belirtiliyor.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Bill & Melinda Gates Vakfı, Beijing merkezli Küresel Sağlık İlaç Keşif Enstitüsü'ne beş yıl içinde 50 milyon ABD doları bağışlayacağını açıkladı.

Vakıftan Perşembe günü yapılan açıklamada, bu finansmanın düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan insanları orantısız bir şekilde etkileyen tüberküloz ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıklar için ilaç geliştirilmesini destekleyeceği ve böylece küresel sağlığı iyileştirmeye yarayacağı belirtildi.

Çin'de kar amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu olan Küresel Sağlık İlaç Keşif Enstitüsü, 2016 yılında Bill & Melinda Gates Vakfı, Tsinghua Üniversitesi ve Beijing Belediye Yönetimi tarafından ortaklaşa kuruldu.

Beijing belediye yönetimi de aynı ölçekte mali destek sağlayacağını açıklarken, Tsinghua Üniversitesi ise araştırma platformları, başarı dönüşümleri ve yetenek eğitimine yönelik desteğini sürdürme sözü verdi.

Küresel Sağlık İlaç Keşif Enstitüsü Başkanı ve aynı zamanda Tsinghua Üniversitesi'nde profesör olan Ding Sheng, merkezin yeni ilaç geliştirmeyi hızlandırıp küresel sağlık sorunlarının üstesinden gelmeyi hedeflediğini belirterek, yeni mali ve profesyonel desteğin büyük önem taşıdığını söyledi.