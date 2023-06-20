Bilkent Şehir Hastanesi'nde El Sanatları ve Moral Sanatları Atölyeleri Yıl Sonu Kermesi düzenlendi

Bilkent Şehir Hastanesi'nde, kliniklerde yatarak tedavi gören hastalar ile sağlık çalışanları tarafından hazırlanan el işi ürünlerinin yer aldığı 'El Sanatları ve Moral Sanatları Atölyeleri Yıl Sonu Kermesi' düzenlendi. Kermes, geri dönüşüm eserlerden oluştu ve 24 Haziran'a kadar ziyaretçilerle buluşacak.

Bilkent Şehir Hastanesi'nde, kliniklerde yatarak tedavi gören hastalar ile sağlık çalışanları tarafından hazırlanan el işi ürünlerinin yer aldığı "El Sanatları ve Moral Sanatları Atölyeleri Yıl Sonu Kermesi" düzenlendi.

Çankaya Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kermesin açılışında konuşan Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Filiz Denizli Ergen, kermesin geri dönüşüm eserlerden oluştuğunu söyledi.

Kovid-19 salgını öncesi hastanede atölyeler açıldığını hatırlatan Ergen, "Bugüne kadar 1100 çalışanımız, yüzlerce hastamız ve hasta yakınımızın katılımıyla toplam 28 kurs düzenlendi. 23 öğretmenle bu kurslarımız devam ediyor. Bu dönemi kapatırken yaz kurslarımıza da çalışanlarımızın talebi doğrultusunda devam edeceğiz." diye konuştu.

Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Yıldız ise atölyelerdeki kursları, kliniklerdeki hastalara ve sağlık çalışanlarına moral verilmesi amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Görevlendirdiğimiz öğretmenler tarafından çok farklı eğitimler veriliyor. Canlarını ortaya koyan sağlık çalışanları ile canlarını emanet eden hastaların hep birlikte ortaya çıkardığı çok güzel ürünler var. Bu ürünlerden elde edilecek gelirler, yine onların farklı ürünler yapması için destek olarak kullanılacak." dedi.

Uzun süredir Bilkent Şehir Hastanesi çalışanları ve tedavi gören hastalar için kurslar düzenlediklerini anlatan Yıldız, gelecek yıllarda da bu kursların devam edeceğini söyledi.

Ahşap boyama, makrome, keçe, resim, ebru sanatı gibi ürünlerin satışa sunulduğu kermese Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eşi Ayşe Tekin, sağlık çalışanları, öğretmenler, hasta yakınları ve kursiyerler katıldı. Kermes, 24 Haziran'a kadar ziyaretçilerle buluşacak.