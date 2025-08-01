Bilkent Şehir Hastanesi'nde Dünya Emzirme Haftası Etkinlikleri Başladı

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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, 1-7 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek toplumu emzirmenin önemi hakkında bilgilendiriyor.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında toplumda farkındalık yaratmak ve emzirmenin önemine vurgu yapmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Bilkent Şehir Hastanesi, etkinliklerin ilk gününde Kadın Doğum Hastanesi, Çocuk Hastanesi ve Genel Hastane de bilgilendirme stantları açtı.

Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesinde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasında Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, emzirmenin anne ve çocuk açısından faydalarına vurgu yaparak, annelere ve anne adaylarına her zaman destek vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Etkinlikler hafta boyunca devam edecek.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Sağlık
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