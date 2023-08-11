Antalya'nın Kemer ilçesinde kızıyla pazar alışverişi yaparken düşüp bileği kırılan Ukraynalı kadına, özel hastanede çıkarılan 44 bin 555 TL'lik fatura aile tarafından itiraz edildi. Hastane yönetimi 850 doları geri iade etti ancak aile, kalan 800 doları da fazla buldu.

Bileği kırılan Ukraynalı kadına 44 bin 555 TL'lik alçı faturası itirazı

Aile duruma tepki gösterip itiraz edince yatırılan 1650 dolardan 850 doları geri iade edildi

Kalan 800 dolara da tepki gösteren ailenin Türk damadı: "Yine de bu alçıya 800 dolar verilir mi? Bu insanlar savaştan kaçtı, ben asgari ücretle çalışan birisiyim" dedi

ANTALYA Antalya'nın Kemer ilçesinde kızıyla pazar alışverişi yaparken dengesini kaybedip düştükten sonra bileği kırılan Ukraynalı kadına, giriş yaptığı özel hastanede 1650 dolar (günün kuruyla 44 bin 555 TL) fatura çıkarıldı. Duruma tepki gösteren ailenin itirazı üzerine hastane yönetimi 850 doları geri iade etti. Geride kalan 800 doları yine de fazla gören ailenin Türk damadı, "Yatış yok, bıçak yok, ameliyat yok ve 1650 dolar fiyat çıkıyor. 850 doları geri yatırdılar ama bu alçıya 800 dolar da fazla" diyerek tepki gösterdi.

Olay, 4 Ağustos Cuma günü Kemer ilçesi Aslan Bucak Mahallesi Cuma pazarında yaşandı. Savaştan kaçıp Antalya'ya yerleşen Olena Buletsa (61), burada Şeyhmus Doğan ile yakın bir tarihte evlenen kızı Kateryna Buletsa'la Pazar alışverişine çıktı. Kızıyla birlikte yürüdüğü sırada dengesini kaybedip yere düşen Olena Buletsa'nın bileği kırıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine Buletsa ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada iddiaya göre, sadece röntgen ve alçıya 1680 dolar (44 bin 555 TL) fatura kesildi. Buletsa ve kızı bu parayı ödeyip evlerine döndü. Faturayı gören damadı Şeyhmus Doğan hastaneye gidip faturaya hastane çalışanları ve yetkililerine tepki gösterip itiraz etti. Olaydan bir gün sonrası ise 850 dolar geri yatırıldı. Hala olayın şokunda olan aile, paranın bir bölümünün geri yatırılmasına rağmen 800 doları fazla bulduklarını savundu.

"Röntgen çekildi. Cerrah kolu düzeltti ve bir alçı uyguladı"

Bileği kırılan kadının kızı Kateryna Buletsa, olayı şu sözlerle anlattı: "Cuma günü annemle çarşıya gittik. Sebzelerin yanında çok su vardı. Annem kaydı ve düştü. İnsanlar yardım etti, ambulans çağırdı. Ambulans geldiğinde sigorta olup olmadığını sordular. Ne yazık ki yoktu. Ukrayna'da bir savaş var. Şimdi yaşamak zor. Hangi hastaneye götürüldüğümüzü bilmiyordum. Orada doktorlar tıbbi bakım sağlamaya başladı. Ücretsiz olmadığını söylediler. Başka bir kliniğe gidelim dedim. Doktor Türkiye'nin her yerinde pahalı dedi. Röntgen çekildi. Cerrah kolu düzeltti ve bir alçı uyguladı. 1650 dolarlık bir fatura çıkardılar. Sonra acilen ameliyat gerektiğini söylediler"

"850 dolarını geri yatırdılar"

Şeyhmus Doğan, "Hastaneye geldiklerinde sadece bir röntgen ve bu alçıyı yapıyorlar. Yatış yok, bıçak yok, ameliyat yok ve 1650 dolar fiyat çıkıyor. Eşim devlet hastanesine gitmek istiyor, orası daha fazla para alır diyerek onu bu parayı ödemeye zorluyorlar. 44 bin 500 TL ödediler, 10 adet sargı bezi ve transfer. Ertesi gün ben gittim ve itiraz ettim. Polis çağırmamamı istediler. 850 dolarını geri yatırdılar. Kalan 800 dolar. Yine de bu alçıya 800 dolar verilir mi? Bu insanlar savaştan kaçtı, ben asgari ücretle çalışan birisiyim. Büyüklerimizin sesimizi duymasını istiyorum" dedi.