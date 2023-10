Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sağlık müdürlüğünde yapılan çalışmaları inceledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sağlık müdürlüğünde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, kentte günlük 8 bin hastanın tedavi hizmeti aldığı söyledi.

Vali Şefik Aygöl Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünde vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Sağlık Müdürlüğü personelleriyle bir araya geldi. Vali Aygöl'e İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı eşlik etti. Bilecik'te bulunan sağlık kurumları günlük olarak ortalama 8 bin hasta tedavi hizmeti aldığı ve her vatandaşın yılda ortalama 11 kez hastanede muayene hizmeti için başvurduğu belirtildi.

Alınan bilgiler ve çalışmalar doğrultusunda Vali Aygöl, "Her vatandaşımıza eşit, kaliteli ve yüksek memnuniyet esasına dayalı bir sağlık hizmeti götürmeyi hedefliyoruz. Her şeyin başı sağlık. Sağlığımız söz konusu olduğu an hepimizin aldığı hizmet en iyisi olmalıdır. Bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK